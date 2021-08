Per 30. Juni 2021 erhöht sich die Anlagerendite des Immobilienfonds über zwölf Monate berechnet auf 5.87%. Der Gesamterfolg steigt um über 90% stark an.Zürich - Der Fonds «Polymen Fonds Immobilier» schliesst sein erstes Halbjahr mit einem guten Resultat ab. Per 30. Juni 2021 erhöht sich die Anlagerendite über zwölf Monate berechnet auf 5.87% (4.10% per 30.6.2020). Der Gesamterfolg steigt um über 90% stark an. Der Nettoinventarwert (NIW) nimmt zu auf CHF 134.80 pro Anteil (gegenüber CHF 130.65 per 30.6.2020). Das Total der Erträge beläuft sich per...

