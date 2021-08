Nach Meinung der Devisenstrategen der UOB Group dürfte sich das Währungspaar in den nächsten Wochen innerhalb der Spanne von 1,3640-1,3850 bewegen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Erwartung, dass das GBP am vergangenen Freitag auf 1,3670 fallen würde, hat sich nicht bewahrheitet, da es bis auf 1,3679 fiel, bevor es in der New Yorker Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...