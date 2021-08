Die einmonatige Risikoumkehr bei Palladium (XPD/USD), ein Maß für die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreisen, kehrte nicht nur die Aufwärtsdynamik der Vorwoche um, sondern fiel auch so stark wie seit der Woche, die am 16. Juli endete, nicht mehr, so die Datenquelle Reuters. Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ...

