Berlin - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das von der Union vorgestellte Klimaschutz-Programm scharf kritisiert. So fehlten wichtige Elemente für den Ausbau der erneuerbaren Energien wie eine Solarpflicht, sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



"Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist Grundbedingung für Klimaschutz und die klimaneutrale Industrie von morgen", so der Grünen-Fraktionschef. "Mit ihrer Energiepolitik ist die Union eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort und unsere Zukunft." Zuletzt hatte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) bei einem Wahlsieg zinslose Darlehen für Solardächer in Aussicht gestellt. Damit niemand aus finanziellen Gründen auf ein Solardach verzichte, "legen wir das KfW-Deutschland-Dach-Programm auf, mit dem jeder Eigentümer ein zinsloses Darlehen für ein Solardach erhält", schrieb er in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".

