Eine weitere Konsolidierung des USD/JPY ist durchaus im Bereich des Möglichen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben am vergangenen Freitag betont, dass der USD 'auf 109,80 abdriften könnte'. Wir fügten hinzu, dass "die nächste Unterstützung bei 109,60 wahrscheinlich nicht in Gefahr ist". Der USD stieg ...

