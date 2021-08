Die Aufwärtsrichtung des AUD/USD dürfte in den nächsten Wochen wieder die Marke von 0,7335 und wahrscheinlich 0,7360 ansteuern, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Erwartung eines schwächeren AUD am vergangenen Freitag war falsch, da er abhob und in der New Yorker Sitzung auf ein Hoch von 0,7317 stieg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...