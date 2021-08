Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 geht 0,19 Prozent höher bei 4198,80 Punkten aus dem Handel.Paris / London - Der EuroStoxx50 hat am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang angeknüpft. Allerdings hielten sich die Gewinne in Grenzen, da der Hoffnung auf eine weitere, geldpolitisch gestützte Konjunkturerholung Sorgen über die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus gegenüberstanden. Der Eurozonen-Leitindex ging 0,19 Prozent höher bei 4198...

