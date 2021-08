Engie soll ein Solar- und Windportfolio zusammenstellen und Google ab 2022 über das ganze Jahr und rund um die Uhr eine CO2-freie Stromversorgung garantieren. Die Basis bilden ein neues Photovoltaik-Projekt mit 39 Megawatt sowie 22 Windparks in fünf Bundesländern, deren EEG-Förderung ausläuft.Engie und Google haben am Dienstag eigenen Angaben zufolge einen wichtigen Meilenstein ihrer Zusammenarbeit erreicht: einen rund um die Uhr klimaneutralen Energieliefervertrag für die Google-Standorte in Deutschland. Demnach wird Engie ab 2022 Google mit Energie aus mehr als 140 Megawatt Photovoltaik und ...

