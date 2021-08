Einem aktuellen Papier zufolge schreibt die Partei der Photovoltaik eine besondere Rolle für das Erreichen der Pariser Klimaziele zu. Kritiker sehen darin lediglich eine unverbindliche Stichwortsammlung, die für keine Wählergruppe unbequem sei."Ein Turbo für die Erneuerbaren" - so hat die CDU das jüngste Papier ihre Präsidiums genannt. Darin skizziert die Partei in 15 Punkten, wie sich Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland entwickeln und "so schnell wie möglich" seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken soll. "Wir setzen mit Sonne und Wind, mit Wasser, Biomasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...