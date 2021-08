Mantero tritt die Nachfolge von Giovanni Giuliani an, der Chief Executive Officer von Zurich Italien wird.Zürich - Der Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (Zurich) hat Paolo Mantero, derzeit Chief Financial Officer Commercial Insurance, per 1. Januar 2022 zum Group Chief Strategy Officer ernannt. Mantero tritt die Nachfolge von Giovanni Giuliani an, der Chief Executive Officer von Zurich Italien wird. Mantero werde alle strategischen Ressourcen weltweit beaufsichtigen und die Koordination und...

Den vollständigen Artikel lesen ...