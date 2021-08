Das Berliner Unternehmen Zolar möchte mit einem digitalen Angebot eine Übersicht über die verschiedenen Förderoptionen für die Photovoltaik in Deutschland geben. Kunden können so ihre Anlage planen und beauftragen. Das Berliner Start-Up Zolar will einen Überblick über die Förderung der Photovoltaik in Deutschland bieten. Dazu geht es mit einem Photovoltaik-Förderservice an den Start. Bereits bei der Planung erhalten Interessenten basierend auf dem Bundesland und der Auswahl der Komponenten automatisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...