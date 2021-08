In einem Feldtest wollen die Netze BW untersuchen, wie in einem Niederspannungsnetz Erzeuger wie die Photovoltaik mit Verbrauchern wie Wärmepumpen und Elektroautos optimal kombiniert werden können. Die Photovoltaik optimal in das örtliche Niederspannungsnetz zu integrieren, ist Ziel eines Feldtests der Netze BW. Das Projekt heißt flexQgrid und findet in der Schwarzwald-Gemeinde Freiamt statt. Ein Forschungskonsortium unter der Leitung der Netze BW untersucht dabei, wie sich das Zusammenspiel zwischen ...

