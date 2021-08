Der USD/ZAR hat unterhalb des März-Hochs bei 15,5716 an Aufwärtsdynamik verloren und droht weiter abzurutschen, so Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, in einem Bericht. Unterstützung befindet sich entlang des 200-DMA und 55-DMA bei 14,6255/14,5568 "Die Rallye des USD/ZAR hat das Märzhoch bei 15,5716 nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...