Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten eine unerwartete Schrumpfung des BIP-Wachstums in Kanada im zweiten Quartal. Nach Ansicht der Analysten der National Bank of Canada dürfte sich das Wachstum im dritten Quartal dank der Rohstoffpreise und der Lockerung der Gesundheitsmaßnahmen auf eine angemessene Rate beschleunigen. Wichtige Zitate "Der ...

