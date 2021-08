Der Leitindex Dow Jones Industrial gibt um 0,11 Prozent auf 35 360,73 Punkte nach. Auf Monatssicht resultiert ein Plus von 1,2 Prozent.New York - Die Wall Street hat am Dienstag bei der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes schlossen leicht im Minus. Insgesamt bleibt die Stimmung am Aktienmarkt durchaus gut, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt die Anleger beruhigt hatte. Powell zufolge dürfte die Fed zwar die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen.

