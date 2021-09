Die Initiative will die Entsalzung fördern, wobei ein Fokus auf den Regionen liegt, die von der Trockenheit am meisten betroffen sind, die Modernisierung der Bewässerung für die Lebensmittelproduktion, einen neuen Investitionsimpuls für ländliches Trinkwasser und die effiziente Nutzung der Ressource in Städten. Bildquelle: Shutterstock.com Zu den Maßnahmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...