Die Bananenverkäufe verzeichneten in Ecuador im Juli 2021 einen Rekord der letzten 5 Jahre von 28,9 Millionen Kartons Früchte, so teilt die Vereinigung für die Vermarktung und den Export von Bananen (Acorbanec) mit. Zusammengenommen von Januar bis Juli erreichten die ecuadorianischen Fruchtexporte 223 Millionen Kartons, was 3,79% weniger als das Ergebnis es gleichen Zeitraums 2020...

