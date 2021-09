Greenpeace fordert, dass der Bundesrat und das Parlament Mindestanforderungen für sogenannt nachhaltige Kapitalanlagen definieren, die mit den Klimazielen von Paris übereinstimmen.Zürich - Laut einer Studie von Greenpeace sind die von Schweizer Banken empfohlenen Klimafonds nicht klimafreundlich. Eine der kritisierten Banken widerspricht. Impact Investing, also die Investition in nachhaltige Finanzprodukte, ist das Thema der Stunde. Deshalb sind auch klimafreundliche Fonds bei Schweizer Banken immer beliebter. Um herauszufinden, ob diese halten, was sie versprechen...

Den vollständigen Artikel lesen ...