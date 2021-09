Dem Projektierer zufolge handelt es sich bei der Anlage in Witnica um das bislang größte Photovoltaik-Kraftwerk in Polen. Der Strom wird über einen PPA mit zehn Jahren Laufzeit an das Baustoffunternehmen Heidelbergcement vermarktet.Die irische Alternus Energy Group ist neue Eigentümerin eines Solarparks mit 64,4 Megawatt Nennleistung, den Baywa re Anfang 2021 im polnischen Witnica fertiggestellt hat. Wie der deutsche Projektierer am Mittwoch mitteilte, wurde der nahe der deutschen Grenze liegende Solarpark inzwischen an das Stromnetz angeschlossen. Es handele sich um Polens erste förderfreie Solaranlage ...

