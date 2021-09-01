FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.09.2021 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 340 (398) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TYMAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 500 (375) PENCE - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1564 (1795) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS UNITE GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH LAND TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES DERWENT LONDON TARGET TO 4000 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GREAT PORTLAND TARGET TO 780 (700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LAND SECURITIES TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES SEGRO PLC TARGET TO 1350 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHAFTESBURY TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT')
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