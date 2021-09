Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Masazumi Wakatabe, sagte am Mittwoch, die Bank of Japan dürfe die geldpolitischen Impulse nicht vorzeitig zurücknehmen, selbst wenn steigende Rohstoffkosten die Inflation in die Höhe treiben. "Es ist von entscheidender Bedeutung, eine verfrühte Verschärfung der lockeren monetären Bedingungen zu vermeiden, ...

