Gegen Mittag legt der EuroStoxx50 0,94 Prozent auf 4235,93 Punkte zu.Paris / London - Die europäischen Börsen gehen mit guter Stimmung in den September. Kursgewinne in Asien schwappten über und sorgten beim EuroStoxx 50 für viel frischen Rückenwind. Nach seinem Plus von 2,6 Prozent, das er im August eingefahren hatte, schraubte der Leitindex der Eurozone seine bisherige Bestmarke seit 2008 knapp über die Marke von 4250 Punkte nach oben. Gegen Mittag legte er dann 0...

