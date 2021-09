Berlin - Die Grüne sehen das Artensterben neben dem Klimawandel als größte Gefahr für die natürlichen Lebensgrundlagen. "Der Verlust von Schmetterlingen, Singvögeln und Bienen ist mittlerweile für jeden Menschen in Deutschland greifbar", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Mittwoch.



Besonders wertvolle Ökosysteme müssten deshalb "besser und strenger" geschützt und zerstörte Naturräume wiederhergestellt werden. "Wir Grüne wollen dafür zehn Prozent der Gelder des Energie- und Klimafonds zukünftig in die Wiederherstellung unserer Natur investieren", so Hofreiter. Die Partei wolle gleichzeitig ein Beitrag zum Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens und des Übereinkommens für biologische Vielfalt leisten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de