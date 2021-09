Wien - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz warnt angesichts der Lage in Afghanistan vor einer neuen Massenflucht. Aktuelle Bilder von der Grenze Afghanistans zum Iran seien "alarmierend", sagte Kurz dem TV-Sender "Bild".



Er warnt vor "ungesteuerter Migration" nach Europa. Denn: "Der Blick in die Zukunft Afghanistans ist ein düsterer." Aber noch gebe es "viele Möglichkeiten, ein neues 2015 zu verhindern". Auch nach der Machtübernahme der Taliban bleibt Österreich nach den Worten von Kurz bei der bisherigen harten Linie gegenüber afghanischen Flüchtlingen: "Wir werden nicht zusätzlich Menschen aus Afghanistan aufnehmen."



Außerdem sollen weiterhin Afghanen aus Österreich abgeschoben werden, aber nicht nach Kabul, sondern in ihre ursprünglichen Ankunftsländer in Europa wie zum Beispiel Rumänien.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de