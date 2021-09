Berlin - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat den Bund dazu aufgefordert, im Tarifkonflikt der Bahn auf eine Einigung hinzuwirken. "Der Bund ist Eigentümer der Bahn, daher steht die Bundesregierung in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Tarifkonflikt bald beigelegt wird", sagte sie dem "Handelsblatt".



Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sollte sich bewegen und sich als Vertreter des Eigentümers der Bahn "um eine Vermittlung hin zu einer Schlichtung bemühen". Die Geduld vieler Fahrgäste und der Wirtschaft sei langsam aufgebraucht. "Die Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund, es kann nicht sein, dass da allein Profite im Mittelpunkt stehen", so Göring-Eckardt. "Das ist Daseinsvorsorge und deswegen kann die Bundesregierung da nicht einfach am Rand stehen."

