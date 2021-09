Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Donnerstag im frühen Geschäft eine Spur fester. Impulse von Firmenseite seien Mangelware, heisst es im Handel.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Donnerstag im frühen Geschäft eine Spur fester. Impulse von Firmenseite seien Mangelware, heisst es an der Börse. Der Markt setze die Konsolidierungsphase fort, sagt ein Händler. Der SMI sei inzwischen um 12'400 Punkte gut unterstützt. Kursbewegende Impulse erhoffen sich die Anleger von Konjunkturdaten. Dabei stehen heute die wöchentlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...