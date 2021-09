Trotz des jüngsten Anstiegs liegt die Inflation in der Schweiz noch deutlich tiefer als in anderen Ländern.Neuenburg - Die Jahresteuerung in der Schweiz hat im August weiter angezogen. Sie stieg auf 0,9 von 0,7 Prozent im Vormonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die Jahresteuerung der Inlandgüter lag bei 0,4 Prozent, Importgüter waren 2,1 Prozent teurer als im August 2020. Damit hat sich der tendenzielle Anstieg der letzten Monate fortgesetzt. Im Zuge der Coronakrise und...

