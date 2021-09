Regionalversorger N-ergie hat seinen PV-Park in Rottendorf entlang der A7 offiziell eingeweiht. Das Kraftwerk hat eine Leistung von 3,3 Megawatt (MW). Die Nürnberger N-ergie AG hat den Solarpark Rottendorf eingeweiht. Wie das Unternehmen mitteilte, ist das Photovoltaik-Projekt mit einer Leistung von 3,3 Megawatt peak seit Mai in Betrieb. Es befindet sich entlang der A 7 in der Gemeinde Rottendorf (Landkreis Würzburg). Bei der Einweihung waren ferner Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-Ergie, ...

