In einer Welt, in der die Verpackung immer wichtiger wird als der Inhalt, liegt die Macht nicht bei dem der's weiss, sondern bei dem, der die Daten hat.Wo sonst Sendungen wie «Frauentausch, die Geissens oder Bauer sucht Frau» ausgestrahlt werden, gab es übers Wochenende das erste Triell der deutschen Politgeschichte und dazu noch ein weiteres Novum. Der Fernsehsender RTL versuchte sich mal in Politik. Da eine Kandidatin und zwei Kandidaten in Deutschland um die Nachfolge Angela Merkels ringen, wurde dort also «trielliert».

