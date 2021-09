Am Donnerstag dürften Anleger vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA schauen.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Für Auftrieb sorgt eine Dollar-Schwäche. Am Vormittag erreicht der Euro ein Tageshoch bei 1,1852 Dollar und kostet damit etwas mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken wird der Dollar mit aktuell 0,9152 Franken gegenüber dem Vorabend (0,9150) stabil gehandelt.

