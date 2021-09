Deutschland hat noch nie so viel Ökostrom in einem August erzeugt wie 2021. Das geht aus Berechnungen des Energieversorgers Eon hervor. Deutschland verzeichnet einen neuen Ökostromrekord für August. Das zeigt eine Analyse von Erzeugungsdaten durch den Energiekonzern Eon. Wie das Unternehmen mitteilte, war dafür war vor allem die Windenergie verantwortlich. So betrug die Einspeisung aus Windenergie ins allgemeine Stromnetz mehr als 18,14 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom. Das war mehr als je zuvor ...

