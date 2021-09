UBS-Chef Ralph Hamers gilt gemeinhin als Digitalisierungsexperte. Auch bei der UBS will er Prozesse digitalisieren und künstliche Intelligenz dort einsetzen, wo es möglich ist.Interlaken - UBS-Chef Ralph Hamers gilt gemeinhin als Digitalisierungsexperte. Auch bei der UBS will er Prozesse digitalisieren und künstliche Intelligenz dort einsetzen, wo es möglich ist. «Aber wir sind in einem Geschäft, in dem Beratung wichtig ist, dort sehe ich keine Veränderung», sagte er am Swiss Economic Forum (SEF). Allerdings werde die Rolle der Berater durch die zunehmende...

Den vollständigen Artikel lesen ...