Ein neues Stadtquartier in Berlin setzt Photovoltaik und Biogas aus Reststoffen ein und unterstützt so seinen Nullemissionsstatus. Zusätzliches Angebot ist Mieterstrom. Ein neues nachhaltiges Quartier in Berlin nutzt PV und Biogas für seine Mieter, unter anderem für Mieterstrom. Darüber berichtet die Berliner Energieagentur GmbH (BEA). Der Standort ist die Schleizer Straße im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen. Beteiligt sind neben der BEA die KlimaGut Immobilien AG und die Peter Ruge Architekten GmbH. ...

