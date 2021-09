Das Meeresenergieprojekt European Scalable Offshore Renewable Energy Sources will schwimmende Solaranlagen, Windparks auf See und Wellenkraftwerke in großem Stil vereinen. Zu den ersten Projekten gehört eine Offshore-Photovoltaik-Anlage mit drei Megawatt Leistung, die mit einem bodenverankerten Windpark vor der Küste Belgiens kombiniert werden soll.Unter der Projektleitung des Dutch Marine Energy Centre (DMEC) will das Projekt European Scalable Offshore Renewable Energy Sources (EU-Scores) das Offshore-Potenzial von Wind-, Wellen- und Solarenergie erschließen. Als Auftakt sind zwei Demonstrationsprojekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...