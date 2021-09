Der Solarspezialist und der Batteriekonzern haben sich auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt. Die beiden chinesischen Unternehmen wollen ihre jeweiligen Stärken bei Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen optimieren und Innovationen in verschiedenen Bereichen schaffen.Jinko Solar Co. hat mit Contemporary Amperex Technology (CATL) ein Rahmenabkommen zur strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Die beiden chinesischen Unternehmen streben demnach eine langfristige, stabile und solide strategische Partnerschaft in verschiedenen Bereichen an, etwa bei der Förderung der CO2-Neutralität ...

