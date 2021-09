Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Die Pandemie hat schmerzvoll gezeigt, in welchen Bereichen in den letzten Jahrzehnten Fortschritt verschlafen wurde. Chancen wurden besonders vertan bei Digitalisierung, Energiewende und Bekämpfung des Fachkräftemangels. Im Eiltempo muss jetzt nachgebessert werden. Ein Gastbeitrag von Benjamin Schöfer, Referent für Wirtschaft & Politik beim Deutschen Mittelstands-Bund e.V. (DMB).Von Benjamin SchöferSelten zuvor war es so zutreffend, bei einer Bundestagswahl von einer Richtungswahl zu sprechen. Für eine erfolgreiche Bewältigung unserer ökonomischen, sozialen und ökologischen Aufgaben muss die Perspektive von kleinen und mittleren Unternehmen miteinbezogen werden. Denn sie stellen mit über 99 Prozent den größten Anteil der Betriebe in Deutschland dar. Sie erwirtschaften mehr als 36 Prozent aller steuerpflichtigen Umsätze und stellen rund 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze.Anlässlich der Bundestagswahl am 26. September 2021 hat der DMB seine ...

