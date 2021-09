Berlin - Die Union will mit einem sogenannten "Zukunftsteam" in die letzten Wochen des Wahlkampfs gehen. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf CDU-Kreise.



Die Rede ist von acht Experten, die den strauchelnden Kanzlerkandidaten Armin Laschet beraten und selbst verstärkt im Wahlkampf auftreten sollen. Laschet will die Gruppe am Freitag im Konrad-Adenauer-Haus, der Berliner CDU-Zentrale, präsentieren. Um welche Personen es sich handelt, ist noch unklar. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass Friedrich Merz, Laschets einstiger Konkurrent im Kampf um den Parteivorsitz, dazu gehört.

