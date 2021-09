Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nicht vom Fleck gekommen. Nach einer festeren Eröffnung gab der Leitindex SMI bis Börsenschluss wieder alle Gewinne ab.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nicht vom Fleck gekommen. Nach einer festeren Eröffnung gab der Leitindex SMI bis Börsenschluss wieder alle Gewinne ab. Händler sprachen von einem relativ ruhigen Geschehen am Markt. Man warte auf die Arbeitsmarktdaten aus Amerika, die am (morgigen) Freitagnachmittag veröffentlicht werden. Auch die Rekordrally an den US-Börsen verlieh keinen...

