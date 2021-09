Die heimischen Obsterzeuger zeigen Gesicht und stellen sich den Fragen der Verbraucherinnen und Verbraucher. In einer bundesweiten und zukünftig jährlich durchgeführten Apfelverteilaktion kommen mehr als 1000 Obstbauern am 4. September 2021 in über 100 Städte und suchen das Gespräch mit den Bürgern. Offene Ohren für die Anliegen der Obstproduzenten....

Den vollständigen Artikel lesen ...