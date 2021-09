Schon Mitte August deutete sich in weiten Teilen der deutschen Produktion eine knappere Warenverfügbarkeit mit Broccoli an. Diese Situation hat sich mittlerweile verschärft und einen deutlichen Preisanstieg zur Folge. Im deutschen Anbau sind die Erntemengen sowohl in den nördlichen als auch in den südlichen Regionen stark reduziert. Bildquelle: Shutterstock.com In vielen...

