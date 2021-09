Am Samstag, den 4. September 2021, werden deutschlandweit in mehreren Städten frisch gepflückte Äpfel durch Obstbauern an Passanten verteilt. Ins Leben gerufen wurde die Aktion durch die Initiative "Regional = Klimaneutral!?" im Auftrag des deutschen Obstbaus. v. l. Dr. Henning Ehlers (Hauptgeschäftsführer DRV), Ilonka Form (BVEO), Franz-Josef Holzenkamp...

Den vollständigen Artikel lesen ...