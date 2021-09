Grösse ist nicht das einzige Erfolgsrezept auf dem Weltmarkt. Gerade in der Schweiz gibt es einige KMU, die immer noch hierzulande produzieren und sich damit global behaupten konnten.St. Gallen - Grösse ist nicht das einzige Erfolgsrezept auf dem Weltmarkt. Gerade in der Schweiz gibt es einige KMU, die immer noch hierzulande produzieren und sich damit global behaupten konnten. Ihren Entwicklungsgeschichten widmet sich das frei verfügbare Buch « Masterpieces of Swiss Entrepreneurship». Im Interview erklärt Co-Autor Prof. Dr. Heiko Bergmann, was die porträtierten Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...