AUD/USD testet den kritischen Widerstand, während der US-Dollar weiter fällt. - Die Bullen haben die 0,7480er-Marke im Visier. - Die AUD/USD-Zinsbullen haben in dieser Woche das Kommando übernommen, da der US-Dollar am Devisenmarkt nach einer Verschiebung im Zusammenhang mit der US-Notenbank an Boden verliert. Tages-Chart AUD/USD bricht nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...