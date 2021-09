In der letzten am Freitag veröffentlichten Erklärung kündigte das chinesische Kabinett an, dass es einen internationalen, auf Yuan lautenden Warenterminmarkt einrichten wird. Wichtige Zitate "Wird die Einbeziehung ausländischer Investoren in den inländischen Futures-Handel beschleunigen". "Einführung weiterer Terminkontrakte, einschließlich Schifffahrts-Futures. ...

