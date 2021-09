Der amerikanische Energiekonzern Sempra Energy (ISIN: US8168511090, NYSE: SRE) wird eine konstante Quartalsdividende von 1,10 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Quartalsdividende am 15. Oktober 2021 (Record day: 24. September 2021). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 4,40 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 134,65 US-Dollar (Stand: 2. September 2021) ergibt sich eine ...

