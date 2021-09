An den beiden Standorten werden damit 110 neue Stellen geschaffen.Basel - Die Post baut in Pratteln BL und Buchs AG zwei regionale Paketzentren auf. An den beiden Standorten werden damit 110 neue Stellen geschaffen. Der Aufbau der beiden Paketzentren ist Teil der Regionalisierungs-Strategie bei der Paketzustellung. Mit dem Aufbau regionaler Paketzentren sollen die mengenmässig stark anwachsende Paketpost schneller verarbeitet und lange Transportwege vermieden...

