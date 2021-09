Um den Windstrom aus einem Bürgerwindpark auch lokal vermarkten zu können, setzt Versorger Süwag auf Regionalnachweise. So wird der EEG-Strom der Kunden der Region zugeordnet. Die Süwag Energie vermarktet den Windstrom aus einem Bürgerwindpark mit Regionalnachweisen lokal weiter. Wie die Süwag mitteilte, stammt der Strom aus dem Windpark Heidenrod. An diesem halten die Gemeinde Heidenrod und die Süwag Erneuerbare Energien AG & Co. KG 45 % der Anteile. Künftig können Bürgerinnen und Bürger Ökostrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...