EUR/USD bleibt positiv und überschreitet die Marke von 1,1900 - Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im August um 235K Stellen - Die Arbeitslosenquote ging auf 5,2% zurück - Das Kaufinteresse an der Gemeinschaftswährung bleibt zum Wochenschluss ungebrochen und treibt EUR/USD im Gefolge des US-NFP wieder in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...