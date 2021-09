Der EUR/USD verliert oberhalb von 1,1880 etwas an Aufwärtsdynamik - Bei einer weiteren Aufwärtsbewegung könnte der Bereich um 1,19 erneut getestet werden - Der anhaltende Aufwärtstrend des EUR/USD scheint am Freitag im Bereich von 1,1880/85 in eine Sackgasse geraten zu sein. Die stark bullische Stimmung rund um das Paar deutet auf eine Fortsetzung ...

