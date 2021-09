Während einer besonderen Preisverleihung am Mittwoch, dem 1. September, vergab eine professionelle Jury den PotatoEurope Innovation Award in Gold an die Microtubers von E Green Global (EGG). Dies basiert auf drei Kriterien, nämlich Innovationskraft, potentieller Einfluss auf den Kartoffelmarkt und Anwendbarkeit in dem Kartoffelsektor. Foto: Zufriedene Gesichter während der...

Den vollständigen Artikel lesen ...